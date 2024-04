Fiorentina, Aquilani in pole per sostituire Italiano

Continua il toto nomi per quello che riguarda il futuro della panchina della Fiorentina. Sono diversi i profili che il board gigliato sta valutando per la prossima stagione, quando Italiano lascerà Firenze a fine della sua terza stagione. E fra Farioli, Gilardino, De Rossi e Palladino, il nome ad emergere potrebbe essere uno a sorpresa: quello di Alberto Aquilani.



PREDESTINATO - Secondo quanto racconta stamani La Nazione è proprio l'attuale tecnico del Pisa il nome in pole per sostituire Italiano. Aquilani ha fatto cose ottime nel suo ciclo alla guida della Fiorentina Primavera e, tutt'ora, in casa viola ha tantissimi stimatori, in primis Pradè e Burdisso. Oltre tutto, l'allenatore predilige un calcio offensivo, è in grado di lavorare coi giovani e si ispira a De Zerbi, tutte caratteristiche che la società gigliata apprezza particolarmente.