La Nazione (Firenze) scrive che la prossima settimana dovrebbe vedere l'apertura delle danze sul fronte dei rinnovi di Vlahovic, Milenkovic e Dragowski. Non solo, perché mentre procedono lentamente le operazioni per i nomi noti (Zaccagni, Sensi, Messias, Simy), si attende anche la proposta della Roma per Biraghi, papabile sostituto di Spinazzola. Si parla di un prestito con riscatto prefissato ma non obbligatorio, offerta che dovrebbe essere formulata entro breve.