Gattuso arriva a Firenze: tre mosse per ripartire. Così titola il Corriere dello Sport-Stadio stamani. Sarà un'occasione per affrontare il tema del mercato, tra prolungamenti di contratto da approntare - da quello di Vlahovic fino a quello di Franck Ribery, che tornerà in Germania nelle prossime ore per trascorrere le vacanze con la propria famiglia - e trattative da cercare di accelerare, per bruciare quanto più possibile i tempi. Si parlerà della concorrenza fortissima per Gonçalo Guedes, esterno d’attacco e nazionale portoghese di 24 anni di proprietà del Valencia su cui ci sono almeno Siviglia, Villarreal e Everton, dell’idea legata a Riccardo Orsolini, così come dell’ipotesi che porta a Stefano Sensi: è un profilo che intriga, ma non è affatto detto che l’Inter lo molli. Per questo, si osserverà da vicino quanto accadrà col rientro al Chelsea di Tiemoué Bakayoko, conosciuto da Gattuso prima al Milan e poi avuto al Napoli. C’è quindi da capire su chi ci si dovrà concentrare per le uscite, soprattutto per quanto riguarda quell’“esercito” di rientranti dai vari prestiti, da Saponara a Ranieri passando per Terzic e Zurkowski.