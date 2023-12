Josip Brekalo lascerà la Fiorentina? Ancora non sembra così scontato, ma i piani della Fiorentina sembrano portare verso quella direzione. L'interesse per Beste si sta concretizzando,ma prima il croato deve lasciare il club di Commisso per fare spazio. Come sottolinea il Tirreno, la Dinamo Zagabria sarebbe disposta a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina tentenna, alla ricerca di una cessione a titolo definitivo, ma ad oggi sembra uno scenario davvero complicato.