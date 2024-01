Fiorentina, arriva l'offerta del Napoli per Barak. I viola ci pensano

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista offensivo in questa finestra di mercato e gli occhi del ds Meluso sono ricaduti su Antonin Barak, in forza alla Fiorentina. Il Corriere dello Sport svela come gli azzurri abbiano fatto pervenire un'offerta da 500mila euro per un prestito oneroso con 6 milioni per il diritto di riscatto. Una proposta su cui la Fiorentina sta riflettendo, sebbene i viola preferirebbero inserire un obbligo.