“Sono felice di essere qui, sono pronto per iniziare e dare il massimo insieme alla squadra”, queste le prime parole di Christian Norgaard, arrivato a Firenze intorno alle ore 12:00 e recatosi, circa mezz’ora dopo, alla Clinica Fanfani per svolgere le visite mediche, prima di partire alla volta di Moena, dove domani sera sarà presentato, con i compagni, ai tifosi. Il danese si trasferisce in viola dal Brondby per 3,5 milioni di euro, firmando un contratto quadriennale.