Tutti in pullman verso #Moena2018

La Fiorentina è arrivata a Moena intorno alle ore 14:30. Partita da Firenze alle ore 10:03 alla volta di Trento, in treno, i viola hanno raggiunto la località dolomitica in pullman, come mostrato nell'immagine tratta dal canale ufficiale gigliato. Alle ore 17:00 la prima seduta di allenamento in Val di Fassa.