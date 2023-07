, ci siamo. Il club Viola è entrato nel rettilineo finale che porta al centrocampista brasiliano espressamente richiesto dal tecnico Italiano. Mancano gli ultimi dettagli legati a bonus e clausole del contratto dell’ex Barcellona per arrivare alla definizione di un affare nato una decina di giorni fa.Troppo grande la tentazione di rilanciare un talento che si è perso negli ultimi anni per la. Che è rimasta anchea sposare il progetto di Commisso e Italiano preferendolo al Wolverhampton.il, poi sarà Fiorentina. Si tratta di un’operazione da circa 20 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. La Vecchia Signora, in questo primo anno di prestito, contribuirà a riconoscere una parte dell’ingaggio del centrocampista verdeoro. Arthur scalpita perché vuole la Fiorentina e sarà presto accontentato.