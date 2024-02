Fiorentina, Arthur è ancora ai box. Svelate le sue condizioni

Era uscito malconcio dalla gara contro l'Inter e aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Anche perché, per quanto dimostrato in stagione, Arthur è certamente un altro giocatore alla Fiorentina rispetto ai suoi trascorsi juventini. Tuttavia, anche i n viola il brasiliano ha messo in mostra alcune carenze per quanto riguarda la tenuta fisica. E contro il Lecce, nella gara che si giocherà domani è stato costretto a dare forfait, dato che non appare nell'elenco dei convocati.



AI BOX - Arthur però non è l'unico a non apparire nella lista dei giocatori che affronteranno i salentini. Anche Oliver Christensen, secondo portiere gigliato rimarrà a Firenze per un problema fisico che si porta avanti ormai da alcuni giorni. A far chiarezza sulle condizioni dei due ci ha pensato la Fiorentina con un report medico.



LA NOTA - ACF Fiorentina comunica che il calciatore Arthur Melo non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Christensen ha, invece, iniziato a lavorare sul campo e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni