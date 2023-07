Siamo alle battute finali: Arthur Melo sarà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Il calciatore brasiliano è infatti arrivato a Firenze nel corso della serata di oggi e domani farà visita al Viola Park per poi svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto. Il calciatore arriva in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e ingaggio pagato in larga parte dalla Juve, proprietaria del cartellino