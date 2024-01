Fiorentina, Arthur è esploso. Cosa cambia nei rapporti con la Juve

Arthur si è letteralmente preso il centrocampo della Fiorentina. Dopo una stagione disastrosa a Liverpool dal punto di vista del minutaggio, il brasiliano è diventato il perno assoluto dello scacchiere di Vincenzo Italiano, che lo ha convinto ad accettare l'offerta della Fiorentina. Tuttavia, l'ex Barcellona è legato alla viola da una formula del tutto particolare e ad oggi è difficile capire quello che potrebbe essere il suo futuro. Di certo c'è che la Juventus, proprietaria del cartellino, avrebbe voglia di investire una cifra importante su Koopmeiners ed il cartellino di Arthur potrebbe darle una mano.



PEDINA - "Sta di fatto che a questo punto i 22 milioni fissati per il riscatto di Melo sono diventati una cifra congrua e tenuto conto di quanto si sta dimostrando importante per il gioco di Italiano nel ruolo di regista c’è da immaginare che gli sconti, se verranno applicati dalla Juve, saranno minimi". Questa la lettura che offre Tuttosport sulla situazione del brasiliano, per cui evidentemente non saranno fatti sconti. Va inoltre ricordato, come spesso ribadisce l'agente del ragazzo Federico Pastorello, che l'ingaggio di Arthur è totalmente fuori mercato per le casse dei viola.