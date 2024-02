Fiorentina, Arthur è il faro di centrocampo. Il club valuta seriamente il riscatto

Arthur è letteralmente rinato da quando ha deciso di sposare la causa della Fiorentina dopo due stagioni tremende dal punto di vista dell'impiego. E nonostante qualche problema fisico, il brasiliano è comunque uno degli uomini che meglio stanno rendendo all'interno dello scacchiere di Vincenzo Italiano. E non è infatti un caso che le sue migliori partite la Fiorentina le abbia giocate quando in campo è sceso il miglior Arthur. Tutte riflessioni che si stanno facendo in questo momento all'interno del Viola Park.



IN BILICO - L'ex Barcellona è ancora di proprietà della Juventus e la sua stagione, giocata fin qui su buoni livelli, sta facendo drizzare le antenne a diverse squadre in giro per l'Europa. Secondo quanto scrive stamani Tuttosport, infatti, sul classe '96 si sta muovendo il Benfica, che con il tecnico tedesco Schmidt gioca con lo stesso modulo dei viola allenati da Italiano: un 4-2-3-1 molto offensivo. I portoghesi potrebbero dunque tentare l'assalto nel corso della prossima finestra estiva.



PRELAZIONE - Tuttavia, il Benfica dovrà necessariamente attendere quella che sarà la decisione della Fiorentina. Arthur è infatti arrivato a Firenze con la formula del prestito e i viola hanno la possibilità di far valere un diritto di riscatto versando alla Juve circa 20 milioni di euro. Un'ipotesi che, scrive il quotidiano, il club viola sta seriamente valutando.