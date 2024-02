Fiorentina, Arthur è in calo e non sta bene. Svelate le sue condizioni fisiche

Il 2024 della Fiorentina, fin qui, è stato terribilmente avaro di risultati. I viola, di fatto, non hanno ancora trovato una singola vittoria nei 90 minuti (hanno superato il Bologna in Coppa Italia solo ai rigori). I motivi di questa brutta flessione sono diversi, e fra questi c'è anche il rendimento in calo dei leader tecnici di questa squadra, fra problemi fisici e di altra natura. Stiamo parlando dei vari Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur. Proprio quest'ultimo aveva letteralmente brillato nel corso della prima parte di stagione in cui, dopo due anni disastrosi fra Juve e Liverpool, sembrava aver ritrovato lo smalto perduto. Tuttavia, anche l'ex Barcellona ha messo in mostra alcune difficoltà nel corso dell'ultimo periodo. Il Corriere Fiorentino prova a dare una spiegazione del suo momento no.



TORMENTATO - Secondo il quotidiano il brasiliano sta vivendo un momento estremamente difficile per quanto riguarda la forma fisica. Venerdì non è stato convocato nella partita di Lecce e, di fatto, non gioca 90 minuti filati ormai dal 10 dicembre nel pari con la Roma all'Olimpico. Il ragazzo sta avendo dei brutti e fastidiosi problemi fisici da ormai un mese e mezzo e, nell'ultimo periodo, si sta allenando con il contagocce.