Tuttosport in edicola questa mattina fa un focus su Arthur, oggetto misterioso a Torino, rinato a Firenze con la maglia della Fiorentina. Il ragazzo, scrive il quotidiano, ha sul contratto una clausola di riscatto in favore dei viola da circa 20 milioni di euro. A settembre sembrava una cifra fuori mercato, oggi non appaiono come una valutazione così assurda. La Fiorentina potrebbe addirittura pensare di riscattare immediatamente il giocatore nella finestra di gennaio, magari chiedendo un po' di sconto ai bianconeri.