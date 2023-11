In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina Arthur ha parlato del match di domani sera a San Siro contro il Milan e degli obiettivi dei viola. Di seguito le dichiarazioni:



OBIETTIVO - "Il nostro obiettivo, quello principale, è sempre vincere ogni partita e poi vedremo dove possiamo arrivare. Contro il Milan sarà una gara molto difficile perché sono molto forti e a San Siro sarà ancora più difficile, però il nostro obiettivo è quello di entrare con l’atteggiamento giusto in ogni partita e provare a vincere sempre".



LE PESANTI ASSENZE DEL MILAN - "Leao e Giroud stanno facendo veramente bene, sappiamo che sono molto bravi e per noi è meglio se non giocano. Hanno altri giocatori molto forti che possono farci male e dovremo essere svegli, sia chi gioca, sia chi non gioca. Dobbiamo concentrarci sulla nostra squadra e su quello che possiamo fare bene".