. Accontentato. Dunque, Vincenzo Italiano, pronto a consegnare le chiavi del centrocampo viola al mediano brasiliano ex Barcellona. Mancano poche ore e Arthur sarà a Firenze.L’indizio è chiaro.Si contano le ore, i minuti. L’affare è in dirittura d’arrivo. Arthur sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.con la Juve che pagherà parte dell'ingaggio del giocatore, fuori dalla portata della Fiorentina, dopo aver impostato il rinnovo del contratto – sino al 2026 – precedentemente in scadenza nel 2025.