Come riportato questa mattina da La Repubblica la Fiorentina sarebbe pronta a regalare al mister Vincenzo Montella un grandissimo esterno d'attacco. I viola per De Paul non possono spendere meno di 35 milioni di euro. L'argentino possiede uno stipendio alla portata della Fiorentina, prendendo una cifra intorno ai 500 mila euro stagionale e il suo contratto scadrà tra meno di due anni. Pradè ci proverà fino all'ultimo.