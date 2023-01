Duvan Zapata potrebbe lasciare l'Atalanta entro la chiusura della finestra invernale di calciomercato. A pensare all'attaccante colombiano, a Bergamo sempre meno protagonista a causa dei problemi fisici e dell'esplosione del danese Rasmus Hojlund e dell'inglese Ademola Lookman, è la Fiorentina, che in queste ore è tornata a bussare alla porta nerazzurra. L'arrivo di Brekalo dal Wolfsburg non esclude l'ingresso di un nuovo numero 9, di un attaccante centrale che possa risolvere il problema del gol, che i viola hanno individuato nella punta ex Napoli, a caccia di nuovi stimoli.



LA SITUAZIONE - La Fiorentina lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, l'Atalanta apre al trasferimento temporaneo, ma vuole l'obbligo, a cifre vicine ai 15 milioni di euro. L'affare non è semplice, l'arrivo di Zapata, che a Firenze piace dall'estate 2017 (quella dell'arrivo di Simeone), è condizionato all'uscita di uno tra Cabral (piace all'Udinese) e Jovic. Sia per ragioni economiche, sia per un discorso di lista, con la Fiorentina obbligata a cedere un giocatore over 22 per fargli spazio.