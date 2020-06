Come riporta il Corriere Dello Sport, è sempre aperto il canale di mercato che lega Fiorentina e Roma. La società viola è interessata a prendere Alessandro Florenzi e Juan Jesus sin dal mercato di gennaio. La possibilità rimane aperta, con la Roma che avrebbe in cambio il terzino sinistro Cristiano Biraghi, già sondato in passato. Questo scambio, tuttavia, è vincolato all’eventuale cessione di Spinazzola, uno dei giocatori giudicati non indispensabili.