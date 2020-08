Riccardo Sottil è sempre più vicino al Cagliari. Il trasferimento del figlio d’arte in Sardegna è ai dettagli. L’operazione relativa all’esterno offensivo diventa la sponda giusta per arrivare allo sbarco a Firenze del difensore Ceppitelli che andrà a completare il reparto arretrato indipendentemente dalle operazioni maggiori (in uscita con Pezzella o Milenkovic o in entrata, vedi Todibo). Lo scrive La Nazione.