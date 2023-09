Fiorentina-Atalanta è il terzo big match in programma per la quarta giornata di Serie A con il fischio d'inizio a partire dalle 18 di domenica 17 settembre 2023 al Franchi di Firenze. Vincenzo Italiano dopo il disastro di San Siro contro l'Inter vuole ripartire ritrovando le certezze mostrato a inizio anno all'esordio con il Genoa. Gasperini al netto dell'inciampo col Frosinone non vuole più passi falsi nella corsa Champions. La diretta tv sarà in esclusiva su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Nzola è in vantaggio su Beltran per l'attacco mentre l'abbondanza sugli esterni vede Gonzalez e Brekalo in vantaggio sugli altri nonostante il rientro all'ultimo dall'Argentina del primo. Kayode insidia Dodò .De Ketelaere è la conferma in casa Atalanta con Scamacca ed Ederson a supporto. Toloi si gioca una maglia con Djimsiti.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.