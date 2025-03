Fiorentina-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Nove partite al termine del campionato e Fiorentina e Atalanta si affrontano in un match d'alta quota al Franchi. Il fischio d'inizio è fissato per le 15:00 di domenica 30 marzo 2025. I viola hanno lavorato nella sosta con il pieno d'entusiasmo dopo aver annichilito 3 a 0 e non intendono fermarsi. Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta agguerrita e reduce dalla sconfitta per 2 a 0 contro l'Inter. Gasperini avrà voglia di rivalsa, e quella a Firenze per lui è una gara dal fascino sempre particolare.