Sono quattro le partite in programma oggi per la 26a giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta è il lunch match tra due squadre che giocano a viso aperto e senza paura di attaccare; alle 15 è in programma lo scontro diretto per la salvezza tra Venezia e Genoa, alle 18 c'è Inter-Sassuolo e nel posticipo delle 20.45 la Lazio giocherà in casa dell'Udinese.



Qui sotto analizzeremo tutti gli episodi dubbi da moviola delle prime due partite



Fiorentina-Atalanta (ore 12:30)



Arbitro: Doveri

Guardalinee: Costanzo e Passeri

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Banti

Avar: Liberti



60' - L'arbitro annulla un gol di Malinovskyi dopo check del Var per fuorigioco di Hateboer. Nell'occasione è stato espulso Gian Piero Gasperini dalla panchina per proteste.



Venezia-Genoa (ore 15)



Arbitro: Orsato

Guardalinee: Carbone e Bresmes

Quarto uomo: Colombo

Var: Chiffi

Avar: Zufferli