è una sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che competono per obiettivi diverse. I Viola di Palladino vogliono cercare di stare aggrappati al treno Champions, mentre l'Atalanta vuole provare a restare in scia di Napoli e Inter, per mantenere vivo il sogno scudetto. Calcio d'inizio alle ore 15 al Franchi.De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.: Doveri