Questa seraallo stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scenatra ladel ritrovato Beppe, al secondo debutto stagionale in casa dopo il ritorno al posto di Cesare Prandelli, e l'di Gian Pieroi. Sfida sempre ricca di fascino e di contenuti: i viola hanno bisogno della posta massima, davanti al presidente Rocco Commisso appena arrivato dagli Stati Uniti, per tornare al successo dopo due turni, salire a quota 33 e mettere 11 punti di distacco sul terzultimo posto a otto giornate dal termine; dal canto loro i bergamaschi, in piena lotta Champions, devono rispondere alle rivali, centrare il quarto successo di fila e tornare al quarto posto, in attesa del big match di settimana prossima contro la Juve. Sfida nella sfida quella tra l'ex Luis Muriel, 18 reti finora, e Dusan Vlahovic, a quota 13. Indisponibile Franck Ribery tra i toscani, occhio anche agli altri ex, da ambedue le parti: Josip Ilicic e Giacomo Bonaventura.L’Atalanta ha vinto le ultime due sfide contro la Fiorentina in campionato e non tocca quota tre di fila dal 1942. La squadra di Gasperini ha segnato 40 gol in 16 gare nel 2021: solo il Manchester City ha fatto meglio con 45 in 17. Ex della gara è Luis Muriel (18 reti), a un solo gol dal suo record di marcature in una stagione di Serie A. Dall'altra parte troverà Giacomo Bonaventura, che ha disputato le sue prime 99 presenze in Serie A con l’Atalanta, realizzando 14 gol nel torneo tra il 2008 e il 2014.Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. IachiniGollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini​