LA RISPOSTA DELLA FIORENTINA - Le parole del Presidente Esecutivo

ai canali ufficiali della Fiorentina: "Rimango particolarmente colpito dinanzi alle

dichiarazioni rilasciate a Sky dall' A.D. dell'Atalanta Luca Percassi

, secondo le quali tutta la Dirigenza della Fiorentina avrebbe 'preparato tutta la settimana come se al minimo errore si dovesse compensare con qualcosa'. ...immagino volesse intendere preparato

questa partita. Esprimere il proprio giudizio sulla conduzione arbitrale di una partita è legittimo ma reputo, invece, grave da parte di un rappresentante di un Club professionistico, nonché componente del

di Lega, adombrare dubbi sui comportamenti non consoni di un’altra Società, e nello specifico un Club come la Fiorentina che si è sempre battuta per il rispetto delle regole".

: l’allenatore nerazzurro Gianpieroè andato verso il collega viola cercando, prima che i due venissero prontamente divisi.molto contestato dai bergamaschi. Da segnalare che già in campo c'erano state grandi polemiche per l'assegnazione del rigore.- L'episodio contestato avviene al 60': Chiesa entra in area e sembra lasciarsi cadere. Toloi, che lo segue, gli va addosso. Ma prima del contatto, appare chiaro dal replay che l'attaccante della Fiorentina si lasci cadere, cercando proprio un aggancio con il giocatore dell'Atalanta. L'arbitro concede il penalty e ammonisce Toloi. Il Var non interviene. L'Atalanta ha duramente contestato questo episodio, dentro e fuori dal campo.-Ecco"Avrei preferito intervenire in un altro momento, ma oggi mi sembra il minimo. Quello che si è visto oggi è un episodio molto grave. Gli arbitri possono sbagliare e in sette partite non abbiamo commentato, adottiamo la filosofia del silenzio. Errare umano, ma dopo l'episodio di oggi non possiamo stare zitti, soprattutto perché certe cose lasciano l'amaro in bocca per come è andata la partita e in un episodio così determinante non si sia avuto neanche il tempo di andare a consultare il Var.. Il mister e la squadra stanno lavorando bene, nella mia posizione non si può non parlare."- A fine gara poi"Penso che la partita sia stata condizionata dall’episodio del rigore, la Fiorentina ha fatto sua la gara con quello. Siamo andati parecchie volte vicini al gol. Penso sia più colpa mia che di Pioli. Nel salutarci ho detto a lui che non c’era il rigore a Milano così come non c’era quello di oggi. Nel farlo, a fine partita si usano anche toni un po’ diversi. E’ un rigore inconcepibile per l’era moderna, con tutte queste telecamere, è chiaramente una simulazione fatta da un ottimo giocatore. Chiesa ha l’abitudine di fare questi gesti e deve cominciare a pagarli invece di essere premiato".mediaticamenteCdA