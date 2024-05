Fiorentina, Atene una chimera per i tifosi: voli a prezzi altissimi, poche alternative

L'inferiorità numerica è una certezza, dato che si gioca nella città della squadra avversaria, ma i numeri in favore dei tifosi dell'Olympiacos su quelli dellanello stadio della finale di Conference League, l'Agia Sophia di Atene, rischiano di essere schiaccianti. Questo perché i prezzi dei voli sulla capitale greca sono schizzati alle stelle.- Federico De Sinopoli, presidente dell', ha parlato al Corriere dello Sport: "È una trasferta complicata, perché a differenza di Praga l’anno scorso dove ci potevi andare via strada, e un po’ di tifosi li abbiamo sistemati anche con i pullman allestiti all’ultimo momento, ad Atene ci si va in aereo e i biglietti sono cari. In più non è per nulla semplice reperire i charter in Italia, proprio parlando numericamente dei velivoli".

Ci sono anche iche vengono organizzati dalle associazioni di sostenitori viola, ma i prezzi non si discostano molto, si parla di oltre 400 euro come minimo e punte di ben 700 euro a due giorni dalla vittoria della squadra di Italiano nel doppio confronto con il Club Brugge; si può tentare di abbassare il prezzo con improbabili scali e veri e propri giri d'Europa.Ma nulla di paragonabile a Praga, giusto l'anno scorso.La Fiorentina, sempre nella nota, indica in circa 8.000 i biglietti in vendita per i sostenitori viola, anche se la suddivisione ufficiale dell’Uefa riporta in 9.400 la dotazione prevista di base per ciascuna tifoseria.un numero che si teme verrà sì portato verso i 9mila, ma solo ricollocando i restanti biglietti tra i tifosi greci, che dunque potrebbero aggiungersi alla fetta dello stadio che parteggerà per i locali. In calce, qua sotto, ecco le indicazioni da parte della società gigliata.