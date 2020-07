Il rebus per il nuovo allenatore della Fiorentina continua a tenere banco in casa viola, e sono tanti i nomi che si rincorrono. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre alle piste italiane, che portano a Di Francesco e Giampalo, ci sono delle suggestioni estere, che portano al nome di Bielsa, Labbadia e sopratutto Marcelino. L'ex tecnico del Valencia, il più caro in lista, è l'opzione più suggestiva.