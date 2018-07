Mercoledì la prima amichevole della Fiorentina a Moena, contro la rappresentativa Val di Fassa. Livello a salire per il grado di intensità delle amichevoli, scrive La Repubblica. Anche perché, Tas permettendo, i viola sono attesi dalla prima gara valida per il secondo turno preliminare di Europa League il 26 luglio. Ovvero quattro giorni dopo l’ultima rifinitura di Moena. Per questo sarà ancora più importante dare a Pioli quegli acquisti promessi per rinforzare la rosa e completarla. E mentre alcuni giocatori firmano autografi al Viola Village, il resto del gruppo rinfresca i muscoli nel fiume vicino al campo in una sorta di crioterapia naturale che ormai è diventata un’usanza per i calciatori viola. Un modo per scaricare le fatiche che da sempre accompagnano le preparazioni estive. Qui si forma la squadra che verrà, il gruppo che scenderà in campo ogni domenica e probabilmente anche il giovedì sera. In attesa del mercato e della sentenza definitiva del Tas sul ricorso del Milan. Insomma, la Fiorentina ha cominciato una nuova stagione. Moena la culla scelta, ancora una volta, per programmare l’anno che verrà.