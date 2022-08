Una stagione anomala, una delle più strane di sempre, è cominciata. Quattro giornate di Serie A da giocare a mercato aperto, con altrettante gare che serviranno ad allenatori e dirigenti per capire su quali obiettivi puntare le attenzioni per le ultime settimane di mercato, prima della chiusura del primo settembre. Tra le varie squadre, anche la Fiorentina, che punta a regalare a Vincenzo Italiano un altro calciatore di qualità, un altro interprete che si possa inserire al meglio nella sua idea di gioco.



AVANTI SU BAJRAMI - Il profilo individuato è quello di Nedim Bajrami, centrocampista-rivelazione dell'ultima stagione dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli e protagonista delle prime settimane di questa sessione di mercato con l'interesse concreto di Lazio e Sassuolo su tutte. Trequartista o mezzala, Italiano vuole puntare sulle qualità del classe '99 per il suo 4-3-3. I rapporti tra Fiorentina ed Empoli sono ottimi, tanto che i due club da diversi giorni stanno parlando della possibilità di impostare una trattativa basata sull'inserimento di più giocatori nell'operazione: per esempio, Szymon Zurkowski, che lo scorso anno era stato proprio in prestito a Empoli e potrebbe così tornare, oltre a un conguaglio economico da parte dei viola. Contatti in corso, pronti a ripartire dopo l'esordio in campionato: il mercato non si ferma, anche con la Serie A.