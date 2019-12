La Fiorentina è sempre al lavoro su Patrick Cutrone. L'ex Milan ha aperto da tempo a un possibile trasferimento in viola, ma come scrive La Gazzetta dello Sport vanno limati dei dettagli con il Wolverhampton. Inoltre, se il club di Rocco Commisso decidesse di cedere Pedro a titolo definitivo incasserebbe dei denari tali da poter smussare le differenze con gli inglesi sul diritto di riscatto (o trasformarlo in obbligo sui 15 milioni)