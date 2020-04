Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della possibile ripresa del campionato: "Tornare a giocare? Sarebbe importante, credo che non esista un calciatore che non voglia finire il campionato. Ma davanti a tutto viene la salute e quindi non possiamo che rimetterci alla Lega e alle decisioni dei vertici preposti. Allenarsi in questo modo è particolare, facciamo ciò che è possibile in uno spazio chiuso, dobbiamo saltare e faticare in soggiorno e spesso finiamo per disturbare i vicini di casa, meno male che i miei stanno mostrando una grande pazienza e mi stanno sopportando".