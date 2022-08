Nonostante il forte pressing su Bajrami dell’Empoli un altro dei profili seguiti da vicino dalla dirigenza della Fiorentina è senza ombra di dubbio Antonin Barak dell’Hellas Verona. Secondo quanto questa mattina da SkySport nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso ufficiale sul centrocampista dell’Empoli: i viola adesso sono convinti che il ceco possa alzare davvero il livello della mediana viola. Sicuramente avrebbe la possibilità aumentare il numero di reti provenienti dal centrocampo, un dato fondamentale che aumenterebbe la pericolosità della squadra di Vincenzo Italiano.



Il classe 1994 la scorsa stagione ha infatti salvato il Verona a suon di gol e giocatore: a fine campionato ha totalizzato 11 reti e 4 assist, inutile sottolineare quanto un giocatore con questi numeri possa far comodo ai viola. Intanto ieri contro il Napoli Barak è stato per circa 70 minuti in panchina, salvo poi entrare negli ultimi minuti quando il risultato era ormai compromesso. La conferma su un suo probabile addio è arrivata anche dalle parole di Cioffi a fine partita: l’allenatore dei veneti ha confermato come il centrocampista sia incerto a causa della sua posizione sul mercato. Che possa essere lui il rinforzo chiesto da Vincenzo Italiano?