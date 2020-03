La Fiorentina sta nuovamente preparando la gara contro l'Udinese, che già doveva giocarsi sabato scorso. Iachini ha lavorato duramente con i giocatori per tenere alta la soglia di attenzione, e sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta Tuttosport rimane sicuramente il dubbio di formazione tra Vlahovic e Cutrone, chiamati con tutta probabilità a fare una staffetta. Altro dubbio è in cabina di regia, con Badelj che sembra in vantaggio su Pulgar, mentre Igor prenderà il posto di Dalbert, che potrà finalmente scontare il turno di squalifica.