Si fanno sempre più insistenti le voci che parlano dell’approdo di Mario Balotelli alla Fiorentina. Dicono i rumors che per l’attaccante sia già pronta una bozza di contratto e che siano stati avviati i contatti con il suo procuratore Mino Raiola. E mentre vanno avanti le indiscrezioni, l’affare Balotelli-Fiorentina prende sempre più forma nelle valutazioni dei bookmaker. Sul tabellone Snai i viola hanno staccato il West Ham e, grazie al taglio della quota da 2,75 a 2,50, sono diventati l’opzione numero uno per il calciatore ex Inter. Gli inglesi, riferisce Agipronews, sono invece saliti fino a 3,00. A 8,00 altre due ipotesi che lo riporterebbero in Serie A: il Brescia, la sua squadra del cuore, e il Parma, che pure è sulle sue tracce.