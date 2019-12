Novità sul fronte Ever Banega direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano spagnolo di Siviglia Estadio Deportivo, nonostante le numerose offerte ricevute per partire a gennaio, Banega ha già deciso che continuerà la sua avventura in Spagna almeno fino al termine della stagione attuale. Nonostante il contratto in scadenza nel prossimo giugno, la sua intenzione sarebbe quella di adempiere al suo contratto con il Siviglia sia per il suo impegno per l'attuale progetto del club sia per l'affetto che lo lega alla tifoseria sevillista. Niente Fiorentina a gennaio per l'ex Inter.