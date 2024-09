Fiorentina, Barak e Brekalo ceduti al Kasimpasa: è ufficiale

Getty Images

Il calciomercato in entrata è chiuso in Italia, ma non quello in uscita e laperfeziona una doppia cessione:lasciano la Toscana e ripartono dalla Turchia.Il centrocampista ceco è ufficialmente un nuovo giocatore del, che ha annunciato l'arrivo del classe 1994. E poco dopo è arrivato anche l'annuncio dell'ingaggio dell'esterno croato classe 1998.- Barak passa dalla Fiorentina al Kasimpasa in- E Barak non va solo, perché nelle il Kasimpasa ufficializza anche l'arrivo, sempre nella Fiorentina, di: altro affare in





Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



https://t.co/yOGaqgc3c4… pic.twitter.com/JcvZTRUyvV — Kasımpaşa (@kasimpasa) September 7, 2024

- Il nostro nuovo acquisto, Antonín Barák, ha firmato il contratto che lo lega a Kasımpaşa durante la cerimonia della firma tenutasi presso i nostri impianti sportivi Turgay Ciner, dopo i controlli che ha effettuato presso il centro sanitario Liv Hospital Vadi Istanbul.





Yeni transferimiz Josip Brekalo, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



https://t.co/RTbhrqDMmn… pic.twitter.com/PQS4YrC6q8 — Kasımpaşa (@kasimpasa) September 7, 2024

- Il nostro nuovo acquisto, Josip Brekalo, ha firmato il contratto che lo collega al Kasımpaşa durante la cerimonia della firma tenutasi presso i nostri impianti sportivi Turgay Ciner, dopo i controlli che ha avuto presso il centro sanitario Liv Hospital Vadi Istanbul.