Fiorentina, Barak: 'Ho avuto problemi, ma non guardo al passato. C'è voglia di rivalsa'

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Viktoria Plzen. Queste sono le sue parole: "E' una stagione in cui siamo partiti meglio rispetto alla passata; io personalmente no, a causa dei problemi fisici avuti. Ho sempre cercato di trovare il prima possibile la condizione giusta per essere a massima disposizione del mister e della squadra. Non voglio guardare al passato qui, in Repubblica Ceca; abbiamo ancora 2 mesi e siamo dentro a tutte le competizioni, in cui vogliamo dare il massimo. Domani, vogliamo portare a Firenze un risultato positivo."

"Il Viktoria, se non sbaglio, non è mai arrivato ai quarti di finale di una competizione europea. Questo basta per capire le loro motivazioni. Anche noi abbiamo forti motivazioni e, come abbiamo visto l'anno scorso, sappiamo che fino all'ultimo secondo, è possibile cambiare tutto. Dobbiamo dare sempre il 100% di noi. Crediamo di arrivare almeno dove siamo arrivati l'anno scorso, giocandoci la finale. Da questo punto di vista, abbiamo una forte voglia di rivalsa; dipende, comunque, sempre tutto da noi.""Adesso abbiamo i quarti e vogliamo passare. Vogliamo arrivare dove l'anno scorso e ce la possiamo fare, la passata stagione finì male ma abbiamo tutto per ripetere quel percorso e abbiamo una motivazione perfetta per provarci. Dobbiamo sfruttare la nostra forma migliore e arrivare alla vittoria, poi capiremo di cosa siamo capaci"