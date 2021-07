La Nazione (Firenze) riporta le parole di ieri da parte del DG Joe Barone dal ritiro della Fiorentina a Moena: "​Sono sempre accanto ai giocatori, parlo con Dusan ogni giorno. Stiamo lavorando per il rinnovo. Non dico se arriva oggi, tra una settimana o tra qualche mese. Ci stiamo lavorando. Ma per ballare bisogna essere in due". Un evidente rimando al fatto che la clausola di rescissione da inserire nel contratto non sta mettendo d'accordo le parti. Se la Fiorentina la vuole superiore ai 50 milioni per capitalizzare al massimo, gli agenti del serbo vorrebbero invogliare eventuali acquirenti a proporre stipendi più alti potendo risparmiare sul prezzo del cartellino.