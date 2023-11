Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ad un evento organizzato al Viola Park. Queste le sue parole: "Mercato? Noi ci faremo trovare pronti, non c'è dubbio. Vediamo cosa succederà da qui al primo di gennaio e poi ci muoveremo di conseguenza. Non posso dire i nomi su cui puntiamo però siamo pronti a migliorare la squadra. Nzola? Lui è un goleador, lo è sempre stato. Sta attraversando un periodo difficile, ma già domenica è stato fondamentale per il gol di Bonaventura. Ecco, su Jack posso dire che stiamo cercando di rinnovare il contratto."