Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana dal Viola Park, in cui ha assistito al match di Conference League vinto dalla squadra viola in casa del Cukaricki: "L'ambiente è molto positivo, è bello che il popolo viola sia venuto al Centro Sportivo. L'atmosfera è molto bella".



Ora il campionato.

"Dobbiamo migliorare perché facciamo gioco ma mancano i risultati che è quello che conta. Dobbiamo girare pagina, giocare una partita di livello e portare a casa i tre punti che ci mancano. Ci manca questo perché sennò la classifica si allunga e diventa difficile per tutto l'ambiente. Siamo fiduciosi".