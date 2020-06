Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, parla del nuovo stadio: “Siamo qui per iniziare il processo stadio con il Comune. Cominciamo questo processo, poi vediamo quanto sarà lungo. Campi Bisenzio è una delle opzioni per il nuovo stadio e speriamo di arrivare il prima possibile a farla diventare la realtà della Fiorentina. Come molte cose c'è tanto lavoro da fare, i tecnici sono già al lavoro. Oggi siamo qui per capire i passi per completare l'iter del progetto. I tempi? Ci sono dei tempi del progetto.. Non voglio dare tempi”.