Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma. "Questa sera c'è un clima importante, bello per il calcio italiano e una bella partita per noi. Soprattutto dobbiamo stare attenti ai dettagli, siamo convinti che non ci saranno disattenzioni di qualsiasi tipo e crediamo negli arbitri italiani. Andremo in campo a lottare, poi vedremo che risultato uscirà".



Calendario abbordabile.

"Ringraziamo l'Arabia Saudita per la Supercoppa, ci sono tante partite come stasera da giocare perché il campionato è molto lungo la Fiorentina ha la possibilità di giocare più di sessanta partite facendo attenzione".



Soddisfatti della rosa?

"Ci aspettiamo sempre qualcosa in più da tutto il gruppo, compresa la mia parte. Siamo soddisfatti della rosa, siamo pronti se dobbiamo intervenire sul mercato. Parliamo ogni giorno con il mister, un passo alla volta e siamo sempre preparati per intervenire se c'è bisogno".