Federico Chiesa un simulatore? Ieri, nella sfida con il Brescia, un cartellino giallo diventato tema di dibattito e polemica. E allora la Fiorentina fa quadrato attorno al proprio gioiellino. Intervistato da FirenzeViola.it Joe Barone, braccio destro di Commisso, difende Chiesa: "Direi che noi pensiamo che non era un giallo meritato, spero non sia condizionato dai pregiudizi su Federico. Lui non è solo un patrimonio della Fiorentina, ma di tutto il calcio italiano e bisogna che lui sia protetto. Ieri non era assolutamente un'ammonizione meritata, spero non succeda andando avanti".