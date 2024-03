Fiorentina, Barone è grave. Castellacci: 'La fortuna è che sia stato soccorso subito'

Le condizioni del DG della Fiorentina Joe Barone continuano a tenere in apprensione tutto il mondo viola e quello del calcio in generale. Barone si trova ancora all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni continuano ad essere critiche seppur stabili, come peraltro ha ribadito il report diffuso nel corso della giornata odierna. Attorno a sé il dg ha tutti i familiari, con i figli che lo hanno raggiunto dagli USA questa mattina. Quest'oggi Radio Bruno ha intervistato il professo Enrico Castellacci, già medico della Nazionale Italiana per saperne di più a proposito delle sue condizioni in base all'ultimo comunicato emesso.



ANSIA - "Il comunicato è molto chiaro. Il fatto che Barone sia sotto supporto meccanico ci fa capire che la situazione è critica. La medicina interviene sempre se ha le possibilità. Se invece non c'è la possibilità di intervenire i medici faranno in modo di mantenere il paziente il più stabile possibile. Per fortuna Barone è stato soccorso subito e le cure effettuate possono dare una grande mano nel cercare di risolvere il problema. L'unico dubbio che rimane è quello di come l'organismo del direttore potrà reagire a queste cure. "