Nella giornata della presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina, ecco anche le parole di Joe Barone e Daniele Pradè, DG e DS viola:

Barone: "Giornata speciale e molto importante, in un luogo che rappresenta Firenze (Piazzale Michelangelo, ndr). Italiano è una scelta che parte da molto lontano, ho avuto modo di parlare con lui di calcio già anni fa, quando era al Trapani. Abbiamo cercato l’uomo e l’allenatore. Un gioco basato su ritmi, velocità, facilità nell’andare a concludere, crescita dei giovani. Abbiamo individuato in lui la persona giusta per far divertire il popolo viola".



Pradè: "Sono felice che Vincenzo sia qui con noi. Io e Burdisso gli chiediamo solo una cosa, un’identità precisa, quella che è mancata in questi due anni. Quando scendiamo in campo tutti devono sapere che gioca la Fiorentina. Sono certo che inizieremo un bel percorso".