, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport nel giorno del debutto ufficiale del Viola Park, nuovo centro sportivo dei toscani: "È una emozione grande, c'è da ringraziare Rocco Commisso, sua moglie e la sua famiglia. È emozionante avere qui la Prima Squadra che gioca. Dispiace tanto non avere i tifosi al momento, stiamo aspettando l'agibilità dello stadio, speriamo di averla al più presto"."Da parte nostra non c'è mai stato dubbio, ci sono state tante notizie su di lui ma nessun dubbio. Abbiamo fatto il primo acquisto, Fabiano Parisi, e stiamo valutando quello di cui il mister ha bisogno"."Ci abbiamo lavorato tanto, è un giocatore che lui ha voluto: un giocatore che dà tanto al nostro centrocampo, Daniele Pradé ha lavorato bene con Giuntoli e siamo stracontenti del suo arrivo"."Lo abbiamo preso a gennaio e portato un giocatore di qualità in viola, capace di giocare in diverse posizioni"."Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla Fiorentina, deve avere la testa per giocare in viola"."Ne stiamo parlando e vediamo se si può raggiungere un accordo, ma al momento c'è distanza. Speriamo di annullarla".