Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti all'uscita dal centro sportivo dei viola, annunciando l'arrivo di Dalbert, nell'operazione che ha portato in nerazzurro Biraghi: "Siamo tutti molto contenti per l'arrivo di Dalbert, società e staff sono felici. Procediamo con il mercato, ma per i nomi è meglio chiedere a Pradè. De Paul? Bisogna chiedere al direttore. Ogni giorno si presentano nuove possibilità. Stiamo valutando tutti i profili di cui la squadra ha bisogno. Intanto sono contento che la squadra abbia dato il massimo con il Napoli, speriamo di ripetersi con il Genoa. Altro colpo importante? Lo abbiamo già fatto".



SUGLI ULTIMI GIORNI DI MERCATO - "Per i nomi dovete parlare con Pradè. Il mercato è agli ultimi giorni e ogni ora, verso la fine, si presentano nuove opportunità e noi valutiamo cosa ha bisogno la società. Siamo contenti della nostra rosa e della partita contro il Napoli a parte il risultato".



OCCASIONI? - "Qualcosa di importante l'abbiamo già ma stiamo lavorando e vediamo che occasioni si presentano negli ultimi giorni".