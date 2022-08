Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Dazn prima della partita contro l'Udinese:



"Posso dire che da quando Rocco ha preso la società siamo sempre stati contro violenza e razzismo. Siamo tutti e due meridionali ed è un tema importante per noi. Commisso si è sempre schierato contro il razzismo. Abbiamo investito sulla città metropolitana e sull'educazione contro il bullismo nelle scuole. Anche io sono stato a scuola per parlare di questo tema. Mi spiace che ci sia stato quest'attacco nei confronti della tifoseria. Non si può generalizzare. La Fiorentina ha una tifoseria seria e vogliamo essere rispettati".