Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Genk:



"Vogliamo portare la nostra squadra il più avanti possibile. Avere in questa formazione tre giocatori cresciuti nel nostro settore è un punto importante. Gol che non arrivano delle punte? L'importante è vincere le partite, se arrivano dagli altri che problema c'è. I nostri attaccanti sono stati scelti in totale accordo con il mister, crediamo molto in loro. Sono stati due investimenti importanti, ma soprattutto avere pazienza. Sia io che Rocco quando andiamo in questi posti e vediamo che ci sono tanti italiani è un grande orgoglio. Oggi la Fiorentina rappresenta l'Italia qui a Genk, quindi siamo contenti di portare gente a seguirci. È un orgoglio per noi".